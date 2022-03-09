Korkusuz yazarından iktidara gönderme: Yetti artık; Allah aşkına şu “birilerinden” hiç olmazsa sadece “birini” yakalayıp çıkarın önümüze, tükürükle boğalım

Korkusuz yazarı Can Ataklı, yaşanan ekonomik krizle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıklamalarını, “AKP’nin yıllardır başı her sıkıştığında ortaya attığı ‘birilerine’ sığınmış o da” diyerek eleştirdi; “Artık isyan noktasında hissediyorum kendim. Yetti artık bu ‘dış güçler, karanlık odaklar, birileri’ edebiyatı. Allah aşkına şu ‘birilerinden’ hiç olmazsa sadece ‘birini’ yakalayıp çıkarın önümüze, tükürükle boğalım” diye yazdı.

Ataklı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ortalık yangın yeri gibi. Millet ağır zamların etkisiyle ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Ancak iktidar için sorun yok. Çünkü şimdi yeni bahane var artık; “Ukrayna krizi!”

“Dünyada savaş varmış, petrol fiyatları fırlamış, Avrupa ülkelerinde enflasyon ve pahalılık görülmemiş düzeydeymiş, Türkiye’nin bundan etkilenmemesi düşünülemezmiş.”

Duyan da zannedecek ki, Ukrayna krizi çıkmadan önce Türkiye’de her şey güllük gülistanlıktı. Ne oldu o güleç maliye bakanına? AKP genle başkanından “fırça yemiş” diyorlar, “Bana söz verdin sözünü tut” demiş Erdoğan. Bakanın gözünün feri sönmüş tabii, ama hiç suç kendinde olur mu? AKP’nin yıllardır başı her sıkıştığında ortaya attığı “birilerine” sığınmış o da. Ekonomi iyiymiş aslında, fiyat pahalılığı da Ukrayna yüzündenmiş, bir de “birileri” varmış, onlar da el altından milleti kışkırtıyormuş, milleti sanki kıtlık varmış gibi marketlere saldırtıyormuş.

Artık isyan noktasında hissediyorum kendim. Yetti artık bu “dış güçler, karanlık odaklar, birileri” edebiyatı. Allah aşkına şu “birilerinden” hiç olmazsa sadece “birini” yakalayıp çıkarın önümüze, tükürükle boğalım."

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