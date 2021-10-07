Korkusuz yazarından Erdoğan’a: Çok fazla gencin üniversiteye girmesi iyi bir şey değil ki

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Türkiye’nin her ilinde üniversite açılmasıyla” övünmesini eleştirdi. Erdoğan’ın nitelik değil nicelik üzerinden övündüğünü söyleyen Ataklı, “Çok fazla gencin üniversiteye girmesi iyi bir şey değil ki” görüşünü ifade etti.

“Türkiye’nin çok sayıda üniversite mezununa mı ihtiyacı var?” diye soran Ataklı, “Eğitimde dinsel değil bilimsel anlamda radikal değişiklikler yapmadan üniversite öğrenci sayısını artırmak aslında ‘yüksek okul diplomalı işsizler ordusu’ yaratmaktan başka faydası olabilir mi? Erdoğan keşke bu sorulara cevap arasa önce” dedi.

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