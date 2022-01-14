Korkusuz yazarından Milli Savunma Bakanlığı’na Bülent Ersoy tepkisi: Tarikat, cemaat, FETÖ yapısı hâlâ bitirilemeyen bir yapıdaki, kafadaki, şu müthiş hassasiyete bir bakın hele!

Korkusuz yazarı şarkıcı Bülent Ersoy’un Anıtkabir ziyaretin’de bir subayın kendisine şemsiye tutması sonrasında Milli Savunma Bakanlığı’nca başlatılan incelemeye tepki gösterdi.

“Tarikat, cemaat, FETÖ yapısı hâlâ bitirilemeyen bir yapıdaki, kafadaki, şu müthiş hassasiyete bir bakın hele!” diyen Takan, “Şanlı ordumuzun birliklerindeki camilerde hangi cemaatin imamının namaz kıldırılacağı kavgaları yaşanıyor… Savunma Bakanı’nın ziyaret ettiği cemaatçiler… Cemaat, tarikat şeyhlerinin karşısında esas duruşa geçen subaylar ve hatta paşalar… Bunlara 3 maymunu oyna!.. Sonra gel, Bülent Ersoy’a şemsiye tuttu diye o subaya anında inceleme başlat. Bana sorarsanız, olacak iş değil!” ifadelerini kullandı.

“Türk askeri, dünyada merhametin timsalidir, Anıtkabir’e gelen Bülent Ersoy, aynı zamanda sade bir Türk vatandaşıdır”

Takan görüşlerini şöyle aktardı:

“Hayat tercihi, insanın sadece ve sadece kendisini ilgilendirir… Türk askeri kütük katı bir yapı ile yetişmez, yetiştirilemez aynı zamanda yüreği merhametle doludur. Türk askeri, dünyada merhametin timsalidir. Anıtkabir’e gelen Bülent Ersoy, aynı zamanda sade bir Türk vatandaşıdır. Yağmurlu bir havada, yürümekte zorluk çektiği için tekerli sandalye ile yapılan bir ziyaret. Bu olay tanınmamış bir vatandaş için de gerçekleşebilirdi… Ne olmuş yani?.. Yardıma gereksinim duyan bir vatandaşa, bir subayımız insani hislerle şemsiye tutmuş… Yüreğindeki merhameti göstermiş… Ne var bunda inceleme başlatılacak, soruşturma açılacak?.. Bunun eleştirilecek hiçbir tarafı da yok!.. Gayet doğal. O subayımız insanlık yapmış…

İşin özüne bakalım lütfen!.. Bülent Ersoy, bir tarikat şeyhine gitmiyor. Ulu önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün huzuruna çıkıyor. Tekerlekli sandalyesinden kalkıp ayakta saygı duruşunda bulunuyor… Demek ki, manen içindeki bir boşluğu doldurmak ve rahatlamak istiyor. Sanatçımıza da ve o merhametli Türk subayımıza da saygısızlık yapılmamalı."

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