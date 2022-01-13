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Anıtkabir komutanı görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Bülent Ersoy'a şemsiye tuttuğu görüntülenen subayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu

13 Ocak 2022 22:40

Anıtkabir ziyareti sırasında sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan üniformalı subayla ilgili Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert'in görevden alındığı öne sürüldü. 

Odatv'den Can Özçelik'in haberine göre; Albay Hakan Osman Sert, Anıtkabir Komutanlığı'ndan alınarak Hakkâri Yüksekova’ya görevlendirildi.

Görevden alınan Anıtkabir Komutanının çevresine üzgün olduğunu söylediği, tayin yapıldıktan sonra emekliye ayrılmayı düşündüğünü söylediği belirtildi.

Ne olmuştu? 

Sosyal medyada, Bülent Ersoy'un Anıtkabir'i ziyaret ettiği sırada üniformalı bir subayın şemsiye tutarak kendisine eşlik ettiğine ilişkin görüntüler yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.  

TIKLAYIN - Bülent Ersoy: Şemsiye talebim olmadı, tutmuşlarsa da ne var bunda?

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