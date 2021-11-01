Korkusuz yazarından Ali Bayramoğlu’na: Sokağa çıkacak yüzleri olmaması gerekenlerin hâlâ böyle nezaketsiz konuşmalar yapmasını aklım almıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, tutuklu Osman Kavala’nın da bulunduğu bir fotoğraf yayımladığı yazısıyla ilgili ismini anmadan konuşan gazeteci Ali Bayramoğlu’na tepki gösterdi.

Bayramoğlu’nun “2005 tarihinde aydınların Kürt meselesinde yayınladığı bir bildiri üzerine aydınlarla başbakanın buluşmasıydı. Daha sonra zaten ilk açılım hamleleri o buluşmadan sonra başlatıldı. Birisi çok spekülatif şeyler yazmış. Kavala’nın Erdoğan ile geçmişten tanışıklığı yok. Kavala bir ülke aydını olarak çatışmaların bitmesi için toplanan özel heyetin bir parçasıydı” sözlerini hatırlatarak, “Vah be Ali kardeşim, ‘birisi’ öyle mi? Yazıdan haberin olduğuna göre yazanın da ben olduğumu biliyorsun demektir. O halde bu nezaketsizlik neden?” diye soran Ataklı, devamında şunları kaydetti:

Aynı röportaj toplantıya katılan Prof. Dr. Gençay Gürsoy ise Kavala ile Erdoğan arasında yakın ilişki olmadığını söylemiş. Anladığım kadarıyla başta eski arkadaşım Ali Bayramoğlu olmak üzere Erdoğan’ın peşine takılan ama sonradan gerçeği gören kimi isimler okuduğunu anlama yeteneklerini de kaybetmiş.

Yazının hiçbir yerinde “Erdoğan ile Kavala’nın arasının çok iyi olduğunu, hatta kanka gibi olduklarını” yazmadım ki. Yazdığım ve yıllardır söylediğim şey çok açık; “Bu aydın isimler Erdoğan’a inandılar sonra gerçeği gördüler. Ama çok geçti, Ülkemize verdikleri zararın telafisi çok zor olduğu gibi bunların affı da yok.” Aslında sokağa çıkacak yüzleri olmaması gerekenlerin hâlâ böyle nezaketsiz konuşmalar yapmasını da aklım almıyor.

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