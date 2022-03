Korkusuz yazarı Yeni Şafak’ın manşetini paylaştı: Bu zamanda yandaş medya olmak da zor be kardeşim

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Şeni Şafak gazetesinin “Rüşvete fahiş zam” başlıklı manşetini paylaşarak gazeteyi tiye aldı. Ataklı, “Bu zamanda yandaş medya olmak da zor be kardeşim. Her gün saçmalayacaksın, her gün gülünç olacaksın, ama hiçbir şey yokmuş gibi davranacaksın” diye yazdı.

Yeni Şafak gazetesi 23 Ocak tarihli sayısında “Rüşvete fahiş zam” manşetiyle çıktı. CHP’li Bilecik Belediyesi’ndeki rüşvet iddiasını gündeme getiren haberde, “Belediye Başkanı Semih Şahin’in danışmanı Selçuk Erdağa, belediyenin ortak olduğu AVM’nin satışından önce 3 milyon 300 bin lira rüşvet istedi. İş adamı ayak direyince cezalandırmak için istenen rüşvet önce 4 milyon lira, ardından 5 milyon liraya çıkarıldı” ifadeleri kullanıldı.

Korkusuz yazarı Ataklı bugünkü köşesinde söz konusu haberle ilgili Yeni Şafak’ı eleştiren şu satırları kaydetti:

“İşte yandaş medyanın zam haberi budur

Ne yapsınlar yıllardır herkesin bildiği rüşveti, yolsuzlukları, döviz fiyatlarındaki yükselişi, enflasyonun gerçek boyutunu, zamları yazamayınca çaresizlik içinde bu tür komiklikler yapıyorlar. Bu zamanda yandaş medya olmak da zor be kardeşim. Her gün saçmalayacaksın, her gün gülünç olacaksın, ama hiçbir şey yokmuş gibi davranacaksın.”

