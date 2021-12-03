Korkusuz yazarı Yarkadaş: Tanju Özcan, Suriye ve Afganlara yönelik sözleri sonrası oluşan havaya güveniyor ve Cumhurbaşkanlığı yarışına girmek istiyor

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Suriye ve Afganlara yönelik çıkışlarıyla dikkati çeken CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yarattığı havaya güvendiğini ve Cumhurbaşkanlığı yarışına girmek istediğini yazdı.

CHP’li Özcan, son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a faiz konusunda verdiği destekle gündeme gelmişti.

Yarkadaş’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın içeriğine hiçbir şekilde katılmadığım siyasi çıkışları sürüyor. Tanju Özcan’ın bu çıkışlarının tek bir sebebi var:

CHP’li Özcan, Suriye ve Afganlara yönelik sözleri sonrası oluşan havaya güveniyor ve Cumhurbaşkanlığı yarışına girmek istiyor. Tanju Özcan yakın çevresine ‘Millet İttifakı, Ekmelettin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi bir aday çıkarırsa 100 bin imzayı toplar yollara düşerim’ diyor.

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