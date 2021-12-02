CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Erdoğan'a faiz desteği: En yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a faiz desteği geldi. Özcan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım" dedi.

Bolu Belediyesi aralık ayı birinci birleşimi Tanju Özcan başkanlığında Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Oturumda kurdaki hareketliliğe değinen Tanju Özcan, “Milli Kurtuluş Savaşı’nda faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Sayın Cumhurbaşkanının faize karşı başlattığı bu savaşta ben Bolu Belediye Başkanı olarak yanındayım. Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

"O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli"

"Merkez Bankası Başkanı’nın faizi derhal sıfıra düşürmesi için" çağrıda bulunan Özcan, “Artık faiz konusuna da bir noktayı koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Faiz haram. Bakara Suresi 275. Ayetinde Allahuteala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı derhal faizi sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni ve faizcilerden sıkıldım” diye konuştu.

“Bizim parti sözcüsüne kızıyorum”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın "Faizin düşmesi yanlış" sözlerine yanıt veren Özcan, “Bir avuç tefeciye Türkiye’yi mahkûm edenlerden sıkıldım. Derhal Merkez Bankası Başkanı istifa etsin ya da bir kararname ile faiz sıfıra düşsün. Ben faizin derdindeyim. Dolar isterse 100 liraya çıksın. Bizim Parti Sözcüsü'ne de kızıyorum. Sayın Öztrak, ‘Faizin düşmesi yanlış’ diyor. Nesi yanlış Sayın Öztrak? Sayın Cumhurbaşkanı faizleri sıfıra çeksin ve kısa zamanda bu ülkeyi refaha ulaştırsın. Ben kendisinin bu konuda samimi olduğunu biliyorum” ifadelerine yer verdi.