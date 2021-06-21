Korkusuz yazarı Yarkadaş: Korkmaz’ın her iki  tercihi de Türkiye’deki bazı siyasetçi ve gazeteciler için uykusuz gecelerin habercisi olacak

Eski CHP Milletvekili ve Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Türkiye’de ‘kara para aklamak’ suçlaması davasında hakkında tutuklama kararı bulunan ve eski HaberTürk çalışanı Veyis Ateş’in kendisinden 10 milyon euro istediği belirtilen, ABD’nin talebiyle 19 Haziran’da Avusturya’da gözaltına alınan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili konuştuğu ABD’deki yargılama sürecini bilen hukukçuların ‘Korkmaz her şeyi itiraf eder, ortağı olduğu Kingston Kardeşler ile kurduğu irtibatı, Türkiye’deki aracılarını ve bağlantıda oldukları Türk ve Amerikalı siyasetçileri anlatırsa’ bir süre sonra özgürlüğüne kavuşabilir yorumunu yaptığını yazdı.

“Konuştuğu herkesi kaydettiği ve para verdiği herkesi kara kaplı defterine yazdığı anlaşılan Korkmaz’ın tüm bilgileri artık dolaylı olarak ABD’nin elinde” olduğunu yazan Yarkadaş, Korkmaz’ın kayıtları kabul ederek en az ceza ile kurtulmaya çalışacağını ifade etti.

“ABD’yi 511 milyon dolar tutarında dolandırmak”la suçlanan Korkmaz, ortağı Kingston Kardeşler ve Türkiye için zorlu günlerin başladığını kaydeden Yarkadaş, yazısına şöyle devam etti:

"Herkes biliyor ki; Korkmaz mevcut iktidar döneminde palazlandı, AKP’nin üst düzey isimleriyle içli dışlı oldu. ABD’den getirdiği 134 milyon dolar sayesinde siyaset, yargı ve medyada geniş bir ilişki ağına sahip oldu. Öyle ki; ocak ayının ilk günlerinde ofisi polis tarafından basıldığında bile, yargının en tepesindeki isimlerle mesajlaşıyor, duruma ilişkin bilgi alıyordu.”

Şimdi tüm bu yazışmalar, kayıtlar, bağlantılar, para alışverişleri ve uluslararası para dolaşımına ilişkin ayrıntılar ABD’nin elinde. Bakalım Sezgin Baran Korkmaz da tıpkı Reza Zarrab gibi her şeyi anlatıp özgürlüğüne kavuşmayı mı yoksa susarak ömür boyu turuncu kıyafetle yaşamayı mı tercih edecek? Korkmaz’ın her iki tercihi de Türkiye’deki bazı siyasetçi ve gazeteciler için uykusuz gecelerin habercisi olacak.”

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