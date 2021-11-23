Korkusuz yazarı Takan: İyi Parti kurmay heyeti, Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çıkışına “şüpheli” bakıyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” çıkışına İyi Parti kurmaylarının “şüpheli” baktığını yazdı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” söylemine ilişkin açıklamasını hatırlatan Takan, şunları kaydetti:

“Geçtiğimiz hafta toplanan İYİ Parti başkanlık divanında yapılan değerlendirmelerin etkisi var Akşener’in söylediklerinde… Baştan ifade edeyim; İYİ Parti kurmay heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme’ çıkışına ‘şüpheli’ bakıyor. ‘Toplumda gerilimin kaldırılmasına yönelik helalleşmeye diyeceğimiz’ diyorlar. Neden ‘şüpheli’ bir bakış açısı ile yaklaşıyorlar?.. Sorularıma şöyle ortak yanıt aldım;

‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun illegal işlere karışan bürokratlara 18 Ekim’e kadar koyduğu süre ile ‘helalleşme’ çıkışı birbirine tezat. Zaten onun kendi içinde de çelişkileri var.

AKP ile devr-i sabık yaratmayalım mı?..

İstiklal mahkemeleri, Dersim ve bunun gibi bazı başlıklar altında rejimin helalleşmesi mi kast ediliyor?.. Devlet kurumlarının ve ekonominin zayıfladığı bir durumda yeni bir batı projesi mi?.. Rejime karşı, İslamcı ve sol kesimde yeni bir güç birliğine mi gidiliyor?.. Olmayacak işler… O yüzden şüphelerimiz var.’

Bana sorarsanız, aslında, özet olarak yansıttığım bu ifadeler, yüksek sesle bir itiraz…”

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