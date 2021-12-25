Korkusuz yazarı Takan: İYİ Parti’deki Ali Babacan alerjisini net olarak bilenlerdenim, o yüzden bu atamayı çok manidar buldum!

Korkusuz yazarı Ahmet Takan İyi Parti’de Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesiyle boşalan Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın atanmasını herkesten farklı okuduğunu söyledi.

Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın özgeçmişini paylaşan Takan, “Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kilit parti İYİ Parti ve anahtarı da Meral Akşener’in elinde diye… Bu görüşüme katılır katılmazsanız bilemem… O yüzden, Akşener’in partisindeki yeni görevlendirmeyi farklı okuyorum. Türkiye’nin ekonomi yönetiminin “uluslararası saygınlığı “, “finans çevrelerinin güven duyduğu isim”, “Türkiye’ye sıcak para girişini sağlayacak isim” gerekçeleri ile Ali Babacan’a bırakılmasını savunanlara bir nevi cevap oldu bu atama. Zaten, Prof. Dr. Bilge Yılmaz’ın öz geçmişi ile her şey lisan-ı münasiple anlatılmış” diye yazdı.

“İYİ Parti lideri Meral Akşener, 13’ncü Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin ardından Türkiye’nin ekonomik kurtuluş reçetesi içinde önemli bir hamle yaptı. Yeni ekonomi yönetim kadrolarının oluşumunda söz sahibi olacağının mesajını net şekilde verdi” diyen Takan, “İYİ Parti’deki Ali Babacan alerjisini net olarak bilenlerdenim. O yüzden bu atamayı çok manidar buldum!.. Meral Akşener’in önümüzdeki günlerde partisinin ekonomi kurmaylarına yeni isimleri de katacağını duyuyorum…” görüşünü ifade etti.

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