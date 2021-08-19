Korkusuz yazarı Takan: İş işten geçince fark edemedik diye dövünmek boş oluyor!..

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Milliyet gazetesinde 1 Kasım 1996’da Ayhan Aydemir tarafından Afganistan’ın Ankara Büyükelçisi Sayed Zaher Shah ile yapılan röportajı hatırlattığı bugünkü yazısında, “İş işten geçince fark edemedik diye dövünmek boş oluyor!..” dedi.

Söz konusu röportajdan bölümler aktaran Takan, Afgan Büyükelçi Shah’ın, “Taliban adım adım geldi. Biz bunu fark edemedik bile” ifadesine dikkati çekti.

Shah’ın “Böyle bir grubu önceden hiç görmemiş ve fark etmemiştik. Adı, soyadı hiç belli değil. Kimdir, nereden çıktı, meçhul. Afganistan’da cihat boyunca böyle bir grup ortada yoktu. Hemen hemen bir yıl önce Kandar’da ortaya çıktılar. Sanki yer açıldı, böyle bir grup Pakistan’dan içeriye girdi. Barış isteyen bir grup olarak Kandar’a girdiler. Savaşa böylece yavaş yavaş başladılar. ‘Barış gücüyüz’ sözleriyle devlet yanıldı ve bunların söylediklerine inandı. Bunların hakikaten barışı getireceklerini düşünüyorduk. Bu gruplar yavaş yavaş bazı bölgelere el koymaya başladılar. Kabil’in çevresine girdiler. Buraları ele geçirdikten sonra ‘Biz hükümet istiyoruz’ dediler. Hükümet buna karşı çıkınca savaş başladı. Birkaç günlük savaştan sonra tekrar kaçtılar. Bir zaman için Kandar ve diğer bazı şehirlere gizlendiler. Sonra da birdenbire Pakistan’ın silahları ve yardımıyla işgale başladılar. Önce Celalabat’a, sonra da yavaş yavaş Kabil’e girdiler, işte şeriat böyle geldi” ifadelerini aktaran Takan, şöyle yazdı:

"İlgili fotoğraflardaki tüm benzerlikleri bulmakta sizlere kalsın… İş işten geçince fark edemedik diye dövünmek boş oluyor!.."

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