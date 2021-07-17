Korkusuz yazarı Takan: Futbolda nal topladığımız günlerde Dünya şampiyonu olmuşuz da haberimiz yokmuş!

Korkusuz yazarı Ahmet Takan bugünkü yazısında medya mensuplarını da eleştirerek, “Futbolda nal topladığımız günlerde Dünya şampiyonu olmuşuz da haberimiz yokmuş!” diye yazdı.

Futbola olan ilginin yanı sıra diğer spor dallarındaki kazanımların ve kadın sporcuların dünya çapındaki başarılarının medyada yer bulamamasından şikâyet eden Takan, “Karadeniz Ereğli’deki eski kürekçi arkadaşlarımdan öğrendim. 7-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çekya’nın Racice şehrinde yapılan U23 Dünya Şampiyonası’na katılan Mervenur Uslu ve Elis Özbay’dan oluşan kadın sporcularımız DÜNYA ŞAMPİYONU olup altın madalya kazanmışlar” dedi.

Başarı sağlayan sporcuların fotoğrafını paylana Takan, “İşte o gurur fotoğrafı!..” diyerek, “Üstelik dahası da var. Türkiye Kürek Fedarasyonu’nun basın açıklamasına burada yer vereyim. Siz de internet sitesine girin o büyük gurur anlarının videolarını izleyin" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

“Dünya şampiyonuyuz!

7-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında Çekya’nın Racice şehrinde yapılan U23 Dünya Şampiyonası’na katılan Mervenur Uslu ve Elis Özbay’dan oluşan BLW2x ekibimiz DÜNYA ŞAMPİYONU olup altın madalya, Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin’den oluşan BM2- ekibimiz DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ olarak bronz madalya alıp göğsümüzü kabarttılar. Ebru Akınal ve Nigar Hatun Demiroğlu’ndan oluşan BLW2- ekibimiz Dünya Dördüncülüğü, Samet Kaban, Enes Gök, Şefik Çakmak ve Denizhan Aydın’dan oluşan BLM4x ekibimiz ise Dünya Beşinciliğini elde etti.

Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ederiz.

Sporcularımızın bu başarıları elde etmesinde emeği geçen öncelikle ailelerine, kulüplerine, kulüp antrenörlerine ve milli takım antrenörlerimize teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

BLW 2x (Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte) (10 Ülke)

Mervenur Uslu – Elis Özbay

DÜNYA ŞAMPİYONU (ALTIN MADALYA)

BM 2- (Ümit Erkekler İki Tek) (17 Ülke)

Kaan Yılmaz Aydın – Aydın İnanç Şahin

DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ (BRONZ MADALYA)

BLW 2- (Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Tek) (7 Ülke)

Ebru Akınal – Nigar Hatun Demiroğlu

DÜNYA DÖRDÜNCÜLÜĞÜ

BLM 4x (Hafif Kilo Ümit Erkekler Dört Çifte) (10 Ülke)

Samet Kaban – Enes Gök – Şefik Çakmak – Denizhan Aydın

DÜNYA BEŞİNCİLİĞİ”

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