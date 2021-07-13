Korkusuz yazarı Takan: Erdoğan, milletvekillerine "Merak etmeyin, Mansur Yavaş aday olmayacak, İstanbul'a bakacağız" demiş

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleri ile yaptığı toplantıda, "Merak etmeyin, Mansur Yavaş aday olmayacak, İstanbul'a bakacağız" dediğini söyledi.

Takan, "Erdoğan karşı cephedeki partilere, belediyelere kendi adamlarını yerleştiriyor. Ve böylelikle kendi lehine manipülasyonlara ve sonrasında hesapladığı gelişmelere zemin yaratıyor. Rakibin elini bozuyor" yorumunu yaptı.

Takan, yazısına şöyle devam etti:

"Tayyip Erdoğan’ın milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantısında yürek yemiş bazı mebuslar, seçim tartışmalarını değerlendirirken 'İstanbul ve Ankara bize seçim kaybettirir' demişler…

Peki, Erdoğan ne cevap vermiş?.. 'Merak etmeyin, Mansur Yavaş aday olmayacak. İstanbul’a bakacağız..'

Teyidini aldığım bu kulis haberinin peşini bırakmadım. Saray koridorlarında akla hayale sığmayacak iddialara ulaştım. Erdoğan’ın siyaset dışı bir özel temsilcisini bir büyükşehir belediye başkanına gönderip onun söylediklerinden ve aldığı cevaplardan tutun da, onun ve bazı İYİ Parti milletvekillerinin belirlenen zamanda MHP’ye geçirileceğine dair… O yüzden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iddiaya söz konusu olan isimler hakkında parti genel merkezine “sakın ha aleyhlerinde konuşmayın” talimatı verdiğine kadar…

Spekülasyon olabilir… Sabırla duyduklarımı yüzde yüz teyit etmek için çabalıyorum… Size de sabır tavsiye ederim…

Ancak bir gerçek kabak gibi ortada!.. Tayyip Erdoğan, karşı tarafı zayıflatıp kolay lokma olması için rakibin oyununu kendi kurma stratejinden vazgeçmiyor."