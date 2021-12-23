Korkusuz yazarı Takan: En en yeni ekonomik tedbir paketinin mimarı damat Berat Albayrak

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketinin mimarının eski Bakan Berat Albayrak olduğunu ileri sürdü. Takan, "Acaba bu en en yeni paket, kayınbaba Erdoğan’ı mı yoksa damat Albayrak’ı kurtarma operasyonu mu?" diye sordu.

Takan, doların Türk Lirası karşısında 18 liraya yükseltilmesine izin verildikten sonra 5 lira birden düşmesini irdelediği bugünkü yazısında, "Beynimi, kemiren bir soruydu… Cevabını buldum; hem pazartesi gününden beri yaşanan gelişmeleri, algı oyunları takip ederek hem de saray kaynaklarımdan da teyit ederek: Belki bu Lütfi Elvan’ın görevden alınma sebeplerinden bir de olabilir" diyerek şunları kaydetti:

"En en yeni ekonomik tedbir paketinin mimarı damat Berat Albayrak. Bu iddiayı, yakın çevrelerine yüksek sesle söyleyen Bakanlar var. Paket üzerinde, damat Berat Albayrak’ın bürokratları uzun süredir çalışıyor ve hazırlık yapıyordu. Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak tarafından ikna edildikten sonra düğmeye basıldı. Paket ile birlikte nasıl bir algı operasyonu yürütüleceği üzerinde de eş zamanlı yoğun bir çalışma yürütüldü. (Bu yazdıklarıma inanmayanlar, yandaş gazetelerin dünkü 1’nci sayfalarına ve manşetlerine aynı anda bakıversin)

Anlayacağınız… Doları tek başına yenen milli kahraman Tayyip Erdoğan yaratılıyor!.. Son çareleriydi… Hem de halkın acı acı canının yanması pahasına…"

Takan devamında şunları kaydetti:

"Saltanatın devamı için bir ülkenin bir milletin geleceği ile böyle son derecek riskli bir oyuna girişilmişken şu soruyu da sormadan edemeyeceğim: Acaba bu en en yeni paket, kayınbaba Tayyip Erdoğan’ı mı yoksa damat Berat Albayrak’ı kurtarma (yeniden bir yerlere getirme) operasyonu mu?.."

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