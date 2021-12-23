Can Ataklı: Maliye Bakanı Nebati, o geceden bir gün önce Berat Albayrak’ın evinde 4 saat ne yaptı?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Hazine ve Maliye Başkanı Nurettin Nebati'nin, 18 seviyesini aşarak tarihi zirveyi gören doların sert bir düşüşle 11,09'a kadar gerilediği 20 Aralık gününden bir gün önce eski Bakan Berat Albayrak'ı ziyaret ettiğini yazdı.

"Tarih 19 Aralık Pazar. Eski Maliye Bakanı damat Berat Albayrak’ın oturduğu sitenin kapıları açılıyor, içeri yoğun koruma araçları eşliğinde siyah bir araç giriyor. İçindeki kişi yeni Maliye Bakanı Nureddin Nebati. Yeni bakan, doğru eski bakanın evine gidiyor, evin yanındaki kış bahçesine geçiyorlar ve tam 4 saat burada kalıyorlar. İçeri yemek ve içecek servisi yapanlar dışında hiç kimse girmiyor. Nebati 4 saatlik ziyareti bitirdikten sonra ertesi gün sabah uçağı ile Ankara’ya dönüyor" diyen Ataklı devamında da şöyle yazdı:

"Şu tesadüfe bakın. Doların çakılmasından bir gün önce “Damat Berat Albayrak’ın adamı” denilen Maliye Bakanı, böyle bir ziyaret yapıyor. Hem de dört saat boyunca. Şimdi gel de o gece sıradan vatandaşların bir milyar dolar bozdurmaları sonunda, doların çakıldığına inan."

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