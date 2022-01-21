Korkusuz yazarı Takan’dan TÜİK Başkanı Dinçer’e: Saraydan, bugüne kadar verdiğiniz hizmetlere karşılık rektörlük talebiniz olmuş

Korkusuz yazarı Can Ataklı, TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer’e yönelik, “Size, kurumda çalışan yakın arkadaşlarınızın anlattıklarından haber vereyim: Görevden aldığınız bölge müdürleri hem saraya hem de MHP’ye gidip sizi çok şikâyet ediyorlarmış…” dedi. Dinçer’in kurumdan ayrılmak isteği ve bugüne kadar verdiği hizmetlere karşılık rektörlük talebinde bulunduğu kulisini aktaran Takan, “Dünya gazetesine yaptığınız açıklamalarda çok samimiyseniz ve bunu ispatlamak istiyorsanız, TÜİK’in veri tabanına sahip çıkın!” dedi.

Korkusuz yazarı Takan, bugünkü “TÜİK Başkanı saraydan ne istemiş?” başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

“Sayın Sait Erdal Dinçer, size, kurumda çalışan yakın arkadaşlarınızın anlattıklarından haber vereyim: Görevden aldığınız bölge müdürleri hem saraya hem de MHP’ye gidip sizi çok şikayet ediyorlarmış… Kurumdan ayrılmak istiyormuşsunuz… Saraydan, bugüne kadar verdiğiniz hizmetlere karşılık Rektörlük talebiniz olmuş…

Saray iktidarı içindeki bir hizip, sizin koltuğa TÜİK Başkan Yardımcısı Nurettin Kaya’yı oturtabilmek için sıkı kulis yapıyormuş. Nurettin Kaya’nın en büyük destekçisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ymış… Koltuğunuza talip olduğu ileri sürülen Nurettin Kaya ile ilgilide hoş şeyler konuşulmuyor. Özellikle Konya bölge müdürlüğü sırasındaki işe almalar ve icraatları ve de kapatılan bazı soruşturma dosyaları ile ilgili… Üniversite yılları hakkında da çok şey söyleniyor…

Sayın Sait Erdal Dinçer, iddia edildiği gibi eğer saraydan bir rektörlük koltuğu kaparsanız arkanıza bakmadan gidecek misiniz?.. Dünya gazetesine yaptığınız açıklamalarda çok samimiyseniz ve bunu ispatlamak istiyorsanız, TÜİK’in veri tabanına sahip çıkın!.. Bir yedekleme yapın veya yaptırın. Onu da güvenilir bir devlet kurumuna teslim edin ki; ilerde yapılacak teftişlerde tüm gerçekler ortaya çıkabilsin!.."

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