TÜİK Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer, Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'a konuştu. TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddiaları yanıtlayan Dinçer "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek... Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Dinçer, kurumun içinden hiç kimsenin enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını aktararak "Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK’te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz" diye konuştu.

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