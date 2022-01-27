Korkusuz yazarı Takan: AKP cenahında ateş bacayı iyice sardı, milletvekilleri homur homur

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, “AKP cenahında ateş bacayı iyice sardı, milletvekilleri homur homur” diye yazdı. İsim vermeden AKP kanadından edindiği görüşleri aktaran Takan, “En iyimserleri, ‘Bu kötü gidişatı çevirebilirse Tayyip Erdoğan çevirir. Sahaya çıkması mutlaka lazım. Çıkarsa da bakalım ne yapacak?’ diyor” dedi.

Takan, edindiği şu görüşleri aktardı:

– Ekonomi ve dış politika yönetilemiyor. Buralardaki başarısızlık her iktidarda olduğu gibi AKP iktidarının da sonunu getirecek. ABD-Rusya dengesini ıskaladık. Bu yüzden başımıza büyük dertler açılacak.

– Önümüzdeki seçimin kaderini milliyetçi/muhafazakâr seçmen belirleyecek. İYİ Parti’nin milliyetçi/muhafazakâr seçmen üzerinde ağırlığı artıyor.

– Tayyip Erdoğan ve yakın çevresinin, agresif, saldırgan tavrını en yakınlarımıza bile izah edemiyoruz.

– Vatandaştan gelen adalet taleplerine cevap veremiyoruz.

– Bir zamanlar, AKP’nin 2, 3 ve 4 numaraları isimlerinin (Burada Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu sıralanıyor) yaptığı eleştiriler karşısında aciz kalıyoruz.

– AKP’nin devamlı görüntüde olan sözcüleri, toplum nezdinde inandırıcılıklarını tamamen yitirdiler. Her konuştuklarında vatandaşlardan alaycı tepkiler alıyoruz.

– Külliyede oturan, devamlı Tayyip Erdoğan’ın yanında fır dönen zatlar, hayal dünyası içinde yaşıyorlar.

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