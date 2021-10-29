Korkusuz yazarı Takan: 2018 seçimlerinde olduğu gibi bazı boğaz sakinleri, Özgür Demirtaş’ı gazlamaya devam ediyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, finans profesörü Özgür Demrtaş'ın kulislerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak adının geçtiği iddialarına ilişkin olarak, "CHP kulisleri uçurulan haberi satın almış gözüküyor!.. Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olacağına iyiden iyiye kendini inandıranlar var. Ve hatta, 'Özgür Demirtaş seçimden önce kabinesini açıklayacak. Bu kabine de Türkiye’nin tüm sorunlarına çözüm bulacak alanındaki en etkin ve yetkin isimlerden oluşacak' diye iddia edenlere de rastladım…" dedi.

Takan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi kulislerdeki değerlendirmelere göre, 'Kemal Kılıçdaroğlu sıkıntılı havayı dağıtmaya çalışıyor. Kendi sahasındaki sıkıntılı topu taca atarak baskıyı soğutmaya çalışıyor.'

Fakat, kulağıma gelen bilgilere göre, aynı 2018 seçimlerinde olduğu gibi bazı boğaz sakinleri, Özgür Demirtaş’ı gazlamaya devam ediyor.

Kaynayan CHP kazanı içindeki diğer bir iddiaya göre de; 'Özgür Demirtaş’ın adaylığı CHP’de kabul görmez. Eğer böyle bir durum es kaza söz konusu olursa Ekrem İmamoğlu 100 bin imza toplar ve Cumhurbaşkanı adayı olur.'

CHP içinde bir de etliye sütlüye karışmayan, sessiz ama derinden gitmeye çalışan 'Mansurcular' grubu var. Onlara göre ise, 'Kemal bey eğer kendisi dışında birini aday gösterecek olursa bu kesinlikle Mansur Yavaş olur.'"

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