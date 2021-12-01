Korkusuz yazarı: Sokak kedilerini köpeklerini doyurmak bile aşırı zamlandı!

Korkusuz yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında, hayvan mamalarına gelen zammı eleştiren okurlarının ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’yi tek başına yöneten AKP genel başkanı Erdoğan “Ben milletimi faiz altında ezdirmem” diyor biliyorsunuz. Tamam da bizim için bir şey fark etmiyor ki. Faiz altında ezilmekten kurtulacağız belki ama pahalılık altında ezilmiyoruz pestile dönüyoruz. Edirneli sevgili okurum Nasip Büke her fırsatta yazar, arar, sorar, Edirne’de de çok güzel ağırlamıştı yıllar önce. Önceki gün üst üste iki mesaj birden göndermiş” diyen Ataklı, Büke’nin şu sözlerini aktardı:

“Evimizde iki kedimiz var. 15 yıla yakındır da sokak canlarını beslerim. Omuzumda taşıdığım çantamda sürekli kuru mama bulunur. 20-30 kedi 3-4 de köpecik her hafta 15 kiloluk mamalardan 1 paket bitiriyor. Dolar azgınlaşmadan önce 15 kilosunu 100 liraya aldığım kuru mama 15 gün önce 175 lira olmuştu geçen hafta aynı mamayı 205 lira yapmışlar. Son aldığım mama bitmek üzere az önce bir paket sipariş vermek istedim, aaaaa o ne 255 lira olmuş. Ciddiyetsizliğin, beceriksizliğin ucu geliyor sokakta gözümüzün içine bakarak mama bekleyen vefalı dostlarımıza kadar dokunuyor… İnşallah tez zamanda kurtuluruz saçmalıklardan da insanlar da canlar da nefes alır.”

“Nasip Büke ikinci mesajında ise Edirne’ye akın eden Bulgar’ı anlatmış” diyen Ataklı, ayrıca şunları iletti:

“Leva olmuş 7.2 TL. Edirne’de caddeler hatta ara sokaklar Bulgar dolu.. Yani yabancı biri gelse “Yahu ben Edirne yerine yanlışlıkla Bulgaristan’a mı geldim” der o denli… Çok gırtlaklılar; yeme-içme noktaları, tatlıcılar, börekçiler, yufkacılara yarıyor bir de marketlere.. Vallahi ucuz diye bidon bidon su bile alıp gidiyorlar. Bize uğramıyorlar bile.”

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