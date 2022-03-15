Korkusuz yazarı: Saray medyasına göre “çok para kazanmak” ayıp, zamlara tepki göstermeleri daha da ayıp

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Yeni Akit gazetesinin akaryakıt fiyatlarının aşırı yükselmesine tepki gösteren komedyen Şahan Gökbakar’ı hedef aldığı haberini eleştirdiği bugünkü yazısında, “Saray medyasına göre ‘çok para kazanmak’ ayıp, zamlara tepki göstermeleri daha da ayıp” dedi.

İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteleri eleştiren Ataklı, “Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor ya, saray medyası neredeyse zil takıp oynayacak. 5-6 liraya satılması gereken benzini 22 lira yapıp sonra 21 liraya düşürünce sanki devrim olmuş gibi davranıyorlar. Tabii ne yapsın garipler, iktidarı sürekli övmek zorundalar. Asıl misyon bu olunca fıkra gibi haberler de yayınlanıyor bu medyada” ifadelerini kullandı.

Akit’in Gökbakar için “Milyonları cebe indirip halktan biri gibiymiş gibi rol yapan komedyen, cebine en ufak etkisi olmayan mazot zammını eleştirdi” diye yazmasını hatırlatan Ataklı, şunları kaydetti:

“Komikliğe bakar mısınız? Demek ki çok parası olan biri ‘halktan’ olamaz. Ama daha komiği çok parası olanlar yapılacak hiçbir zamdan etkilenmez bu nedenle zamları eleştirme hakları da olamaz. Artık ne yapacaklarını şaşırdılar bunlar. Belli ki saraydakiler de kendilerini destekleyenlerde akıl fikir aramıyorlar artık, işler o kadar kötü hale geldi yani.”

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