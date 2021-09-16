Korkusuz yazarı: İTÜ birincisinin konuşması sanıyorum en çok ODTÜ rektörünü rahatsız etmiş

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İstanbul Teknik Üniversitesi 248. Yıl birincisi Hüseyin Umutcan Ay’ın mezuniyet konuşmasına dikkati çektiği bugünkü yazısında, “İTÜ birincisinin konuşması sanıyorum en çok ODTÜ rektörünü rahatsız etmiş” diyerek bu yıl mezuniyet töreni düzenlememeye karar veren ODTÜ Rektörlüğü’nü eleştirdi.

Rektörlük açıklamasını anımsatan Ataklı, “AKP genel başkanı ODTÜ’nün başına koyduğuna göre okumuş yazmış biri olmalı bu rektör. Ama kargaları bile güldürmeyecek bir bahane ile diploma törenini iptal ettiriyor. Koronanın arkasına sığınmak olabilecek en komik gerekçe" dedi.

Ataklı devamında şunları kaydetti:

“Aslında biraz dürüst, biraz namuslu olsalar ‘Maçamız yemiyor, öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi alaya alan pankartlar taşıyacaklar, muhalif tavır sergileyecekler, sonra bunun hesabını sarayımıza veremiyoruz’ deseler diyebilseler keşke. Tabii bunu yapabilecek nitelikte olan biri bu dönemde bırakın ODTÜ’yü herhangi bir üniversitenin rektörlüğünü kabul etmez ki.”

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