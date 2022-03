Korkusuz yazarı: İktidarın her konuda ayırımcılık yapmasından, kendinden olmayan her şeyi kötülemesinden çok bıktım

Korkusuz yazarı Can Ataklı, “Ben vatandaş olarak iktidarın her konuda ayırımcılık yapmasından, kendinden olmayan her şeyi kötülemesinden çok bıktım” diyerek sitem etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepki çeken, “Her türlü sapkınlığı, marjinalliği, sanat adı altında normalleştirme, hayatımızın tabii bir parçası haline getirme gayesi taşıyan bu sinsi saldırıya karşı kendi imkanlarımızı daha güçlü şekilde devreye almamız şart” ifadesini hatırlatan Ataklkı, “Sanatta bile ayırım yapıyor ama AKP’nin sanatı yok ki” dedi.

Erdoğan’ın “Bizim medeniyetimizdeki, sanatımızdaki iyilik anlayışının kaynağı hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim’dir. Güneşin tüm evreni ısıttığı gibi bu temel kaynaklar da hayatımızın her alanında yol göstermektedir. Bilginin ve sezginin sınırlarını doğru tayin ettiğimizde sanatımızın önündeki ufku daha iyi kavrayabiliriz” sözlerine dikkati çeken Ataklı, “Son zamanlarda içine dinin sokulmadığı ve ötekileştirmenin yapılmadığı hiçbir konuşması yok galiba Erdoğan’ın” diye yazdı.

