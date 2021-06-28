Korkusuz yazarı: Erdoğan’a kim bilgi veriyorsa yine yanlış yapmış

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü Kanal İstanbul temel atma töreni olarak gerçekleştirilen Kuzey Otoyolu için yapılacak köprü Sazlıdere Köprüsü inşasında yaptığı konuşmada verdiği bazı bilgilerin yanlış olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın, “Yapılan projeksiyonlar 2050 yılında Boğaz’dan geçecek gemi sayısının 78 bini bulacağını gösteriyor. Hesaplamalara göre, İstanbul Boğazı’nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25 bindir” ifadesini anımsatan Ataklı, “Demek ki, Kanal İstanbul açıldıktan sonra İstanbul Boğazı’nı güvenli geçiş yolu yapmak için yılda 25 bin gemi geçişine izin verilecek. Kalan 53 bin gemi ise Kanal İstanbul’u kullanacak. Hesap bizzat Erdoğan’ın ağzından çıktı. En dar yeri 698 metre, derinliği ise ortalama 100 metrenin üzerinde olan İstanbul Boğazı’ndan yılda ancak 25 bini geçerken; genişliği 280, derinliği 25 metre olan Kanal İstanbul’dan 53 bin gemi geçecek. Bunun neresi akıllıca, neresi bilimsel ve neresi İstanbul’u kurtarıyor?” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan’a kim bilgi veriyorsa yine yanlış yapmış” diyen Ataklı, devamında, “Boğaz’dan geçen gemi sayısı artmıyor, hızla azalıyor. 2006’da 56 bin 606 olan ve 2019’da 41 bin 112’ye kadar gerileyen İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan gemi sayısı, 2020’de 38 bin 404’e gerilemişti. Yani bu durumda 2050’de 25 binin altına düşer ki, Kanal İstanbul’a hiç gerek olmadığı zaten ortada” diye devam etti.

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