Korkusuz yazarı “en güvendiğim” dediği anketin sonuçlarını yazdı: Cumhur İttifakı’nın 50+1’i yakalaması çok ama çok zor

Korkusuz gazetesi yazarı Gürkan Hacır, "En güvendiğim anket şirketi" dediği Aksoy Araştırma'nın sahibi Ertan Aksoy ile bir araya gelerek, son anket sonuçlarını paylaştı. "Ak Parti tarihinin en düşük bandında… 30’ların altına doğru geriliyor" ifadelerini kullanan Gürkan Hacır, Cumhur İttifakı'nın yüzde 50+1'i yakalamasının "çok ama çok zor" olduğunu söyledi.

Hacır'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"Anketlere göre ilk defa muhalefetin ülkeyi yönetebileceğine dair bir kanaat oluşmuş. Daha önce bu kanaat yokmuş… Bunda büyükşehir belediyelerini kazanan CHP’nin yereldeki performansı da etkiliymiş. Peki kime gidiyor oylar… Henüz sahibi yok… Kararsız limanına demir atmışlar… Ama AK Parti’ye dönecek gibi durmuyorlar… İYİ parti, Aksoy Araştırma’ya göre öyle patlama yapmış falan değil… 13-14 civarı… Ertan “Ben İYİ Parti’yi hiç 15 olarak görmedim” dedi. Bu arada Meral Hanım’ın başbakanlık istiyorum çıkışı parti tabanını çok rahatlatmış… Gerçekleşebilir bir hedefe kilitlenmelerini sağlamış…

Bir başka yükselen parti olarak HDP söyleniyordu… O da Aksoy’a göre öyle ‘uçmuyor…’ HDP tam sınırda… 9-10 oyu var… Bir de bir not ekliyor… “Kamuoyu araştırmalarının en çok etkilediği parti HDP’dir. Çünkü seçmen HDP’nin baraj altı kalacağını gördüğü anda ona yükleniyor.”

Deva ve Gelecek… İkisi de çok zorlanıyormuş… Deva 2.5… Gelecek ise 1-1.5 bandında geziyormuş. Beklediklerini bulamamışlar…

Biliyorum Cumhurbaşkanlığı’nı merak ediyorsunuz… Kim ne çıkıyor? Aksoy araştırmaya göre şu an 4 isim teker teker Erdoğan’ın karşısında aday olursa onu geçecek oyu yakalamış gözüküyorlar. Kemal Bey… Meral Hanım… Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş… Kemal Bey her geçen hafta üstüne koyuyormuş…

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