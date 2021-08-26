Korkusuz yazarı Can Ataklı: Sanıyorum genel müdür beni aradığı için tepeden hayli azar işitti

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İSKİ çalışmalarıyla ilgili yazdığı yazısının ardından Beylerbeyi’ndeki atık su arıtma tünellerini gezdirilmek için davet aldığını ve Nisan 2021'de gerçekleştirdiği o davet sonrasında çalışmaların Kurban Bayramı’na kadar bitirileceğini müjdelediğini hatırlattığı bugünkü yazısında, “Ama öyle olmadı, çalışma hâlâ bitmedi, bitmediği gibi çevreye daha da rahatsızlık veriyor” dedi.

“Konuyu iki kere dile getirdim. Ama bu kez İSKİ’den arayan çıkmadı. Sanıyorum genel müdür beni aradığı için tepeden hayli azar işitti” diyen Ataklı devamında şöyle dedi:

“Böyle olunca nasıl arasın? Ama ne olursa olsun, belediye hizmeti yapılıyor ve halk şikâyet ediyorsa kulak verilmesi gerekir. Şikâyetlere şimdi bir de dinamit patlatma eklendi. Beylerbeyi’nin altı kayalık, bu nedenle tünel açma ve künk döşeme işi biraz zor. Yolu dinamit patlatarak açıyorlar ama çalışmanın yapıldığı yerde oturanlar korku içinde. Hem patlama seslerinden hem de sarsıntıdan. Kiminle konuşsam “Tamam bunun yapılması gerekli ama bari gece yarısından sonra makineler çalışmasa, hayatımız karardı” diyor. İSKİ’den beni aramalarını beklemiyorum ama halkın sesine kulak versinler biraz.”

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