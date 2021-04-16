Korkusuz yazarı Can Ataklı'dan Ali Babacan'a: En iyi bilen olarak 128 milyar doların nerede olduğunu halka ne zaman anlatacaksınız?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP’nin Merkez Bankası kasasından eritildiğini iddia ederek gündeme getirdiği “128 milyar dolar nerede?” sorusuna ilişkin olarak açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, "Merkez Bankası'nın rezervlerine, yedek akçelere ne olduğunu açıklamak zorundasınız. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı olan kaynakların nereye gittiğini açıklamak zorundasınız. Açıklamazsanız, biz zaten o kayıtları açıp vatandaşlarımıza göstereceğiz. En iyisi siz kendiniz yapın da sonradan yanlış anlaşılacak başka şeyler ortaya çıkmasın” sözlerini hatırlattı.

Ataklı, Babacan’a, “AKP ne olduğunu açıklamazsa siz kayıtları açıp her şeyi söyleyeceğinizi belirttiniz. Size hâlâ cevap gelmediğine göre bu kayıtları ne zaman göstereceksiniz? En iyi bilen olarak 128 milyar doların nerede olduğunu halka ne zaman anlatacaksınız?” diye sordu.

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TIKLAYIN - Babacan: Merkez Bankası'nın rezervlerine, yedek akçelere ne olduğunu açıklamazsanız, biz o kayıtları açıp vatandaşlarımıza göstereceğiz