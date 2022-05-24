Korkusuz yazarı: Bakan Koca tüm cesaretini toplayarak Erdoğan’a gerçek durumu anlatmalı

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Giderlerse gitsinler” açıklamasının, doktorların kendilerini değersiz hissetmesine yol açtığını yazdı.

“Hiç kimse, kendisine değer verilmediğini hissettiği bir yerde durmaz, durmak istemez!” diyen Yarkadaş, “Doktorlar da bu yüzden hem para kazanıp yaşayabilmek hem de hasta yakınlarından dayak yememek için birer birer gidiyorlar” dedi.

Yarkadaş, “İyi niyetinden şüphe duymadığımız Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘tüm cesareti’ni toplayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerçek durumu anlatmalı ve bu gidişatı durduracak adımları hızla attırmalıdır” çağrısı yaptı.

Yarkadaş, “Aksi takdirde, o çok övündükleri Şehir Hastaneleri, içinde doktor olmadığı için bir süre sonra Şehir Mezarlığı’na dönüşecektir” diye uyardı.

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