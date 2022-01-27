Korkusuz yazarı Ataklı: İmamoğlu sessiz kaldı, niye bilmiyorum ama çok büyük yanlış oldu

Korkusuz yazarı Can Ataklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kar fırtınası yaşandığı gün bir balık lokantasında yemek yemesiyle ilgili kaleme aldığı yazısında, “Keşke o sırada dönüp ‘Evet yemekteydim, ne var bunda? Durum kritikleşmeye başlayınca da yemeği bırakıp İstanbul’un başına geçtim’ deseydi. Sessiz kaldı. Niye, bilemiyorum. Ama çok büyük yanlış oldu bu” görüşünü ifade etti.

“İşte bu sessizlik, İBB’nin kar krizinden alnının akıyla çıkması nedeniyle alt üst olan saray medyasının ve saray trollerinin ekmeğine yağ sürdü” diyen Takan, devamında da şunları kaydetti:

“Yapılan her şey bir kenara bırakıldı, İmamoğlu’nun yemeği bir skandal gibi sunulmaya başlandı. Bir şey fark eder mi? Etmez tabii. Saray soytarıları bir süre kendilerini tatmin eder, halkı etkilediklerini sanarak teselli bulurlar. Oysa İstanbul halkı neyin ne olduğunu çok iyi gördü. Yapılan haksızlığın, ayırımcılığın ve düşmanlığın ne boyuta ulaştığını gördü.”

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