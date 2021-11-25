Korkusuz yazarı Ataklı: Gitmemek için akla gelen her şeyi yapabilirler

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Türk Lirası’nın hızla değer kaybetmesini protesto eden vatandaşlar ile onları hedef alan açıklamaları hatırlattığı bugünkü yazısında, “Bu iktidar gitmemek için elinden geleni yapacaktır. Herkesin çok dikkatli, sorumlu ve sağduyulu olması gerekiyor” dedi, muhalefete “öncü görev üstlenme” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonominin yeni rotasına ilişkin yaptığı açıklamalar sonrası, Türk Lirası'nın dolar karşısında rekor düşüş yaşadığı salı günkü kur krizinin ardından vatandaşlar sokaklarda protesto gösterileri yapmıştı. Söz konusu protestoları hatırlatan Ataklı, ortalıkta, “Akıllı olun, reisimizin bir işaretiyle sokaklara ineriz, 15 Temmuz’da yarım kalan işi temizleriz” mesajları dolaştığını belirtti.

Öte yandan Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral’ın “Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme! Siz asla ve kat’a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz… Hadiyin oradan müptezeller!” ifadesi ile Alaattin Çakıcı’nın “Sokağa çıkan vatandaşlarımıza CHP ve HDP’nin uluslararası provokatörlerinin bu kışkırtmasına fırsat vermeyiniz. Devlet sahipsiz değildir. Devletinize lütfen güvenini” ifadelerini hatırlatan Ataklı, “Bu iktidar gitmemek için elinden geleni yapacaktır” dedi.

Ataklı, “Herkesin çok dikkatli, sorumlu ve sağduyulu olması gerekiyor. Muhalefet bu konuda mutlaka öncü görev üstlenmek durumundadır” uyarısında bulundu.

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