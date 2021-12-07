Korkusuz yazarı Ataklı: Fahiş hale gelen köprü fiyatları ve garantiler için “Madde 138” devreye sokulsun

Korkusuz yazarı Can Ataklı, otoyol ve köprülerden alınan ücretlerin zor ekonomik koşullar içinde vatandaşı ezdiğini ifade ettiği bugünkü yazısında, Borçlar Kanunu’nun 138’inci maddesinin devreye sokulmasını önerdi.

Borçlar Kanunu’nun 138’inci maddesi şöyle:

“Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır. Bu madde hükmü yabancı para borçlarında da uygulanır.”

Ataklı, yazısının devamında, “DYP-SHP hükümetinin 1994’te aldığı 5 Nisan ekonomik kararlarından sonra girmişti yasaya bu madde. Çünkü o zaman da döviz fiyatlarındaki aşırı yükseliş birçok kişinin canını yakmış, dövizle borçlananların çoğu batmıştı. Bu madde sayesinde mağdur olanlar biraz olsun rahatlamış ve sistem tekrar dengeye oturmuştu. AKP iktidarı her ne kadar kendi adamlarına kıyamayacak olsa da bu maddenin işletilmesinin zamanı geldi. Bu milletin sırtına fahiş döviz artışının ağırlığını yüklemeye kimsenin hakkı olamaz” ifadelerini kullandı.

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