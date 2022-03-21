Korkusuz yazarı Ataklı'dan Erdoğan'a: "Bedava olsun” diyen yok ki, “yok artık daha neler” diyenler çoğunlukta

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin istişare toplantısında, “Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerinin avantajlarına bir bakın. Yollar, köprüler pahalı deniyor da Binali Bey’in bir lafı var: En pahalı hizmet yapılmayan hizmettir. Doğru diyor. Her hizmetin de bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de ‘Köprüler, tüneller bedava olsun’ diyor. Böyle bir şey olmaz” dediğini aktardığı bugünkü yazısında, "Ben bugüne kadar ‘Bunlar bedava olsun’ diyen kimseye rastlamadım” dedi.

Ataklı, bugünkü yazısının "Bedava olsun” diyen yok ki, 'yok artık daha neler' diyenler çoğunlukta" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

“İstanbul’daki birinci ve ikinci köprülerden geçiş bedeli 16 lira 50 kuruşken bu köprü ile aynı boyda olan üçüncü köprüden geçişin neden 38 lira olduğunu soruyor insanlar. Körfez geçişi köprüsünün fiyatı 368 lira, Çanakkale’deki köprü ise 400 lira. İnsanlar ‘Neredeyse birbirinin aynısı olan bu köprülerden alınan fiyatların bu kadar farklı ve aralarındaki farkın da fahiş olmasına akıl erdiremiyor. Yoksa hiç kimse ‘Bu köprü ve otoyolların, tünellerin maliyeti yok, bu nedenle bedava olsun’ demiyor.”

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