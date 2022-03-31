Korkusuz yazarı Ataklı: Erdoğan, hazırladığı o karışımı yiyemez

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her akşam yatmadan yediğini belirterek tavsiye ettiği, “manda yoğurdu, Medine hurması, kestane balı ve yulaf ezmesi” tarifini hakkında bir doktor arkadaşının görüşünü aktardı.

2008 yılında Hürriyet gazetesinde çıkan bir haberde Erdoğan’ın gizli şekeri olduğunun yazıldığını hatırlatan doktor, “Bu bilgi daha sonra birkaç kere daha ortaya atıldı ve yalanlanmadı. Eğer durum gerçekten böyleyse Erdoğan’ın her akşam bu karışımı alması mümkün değil. Karışımdaki biri hariç üç gıda ürünü de yüksek şeker ihtiva ediyor ve şekeri olan bir kişinin bunu sürekli alması o kişini sağlığını çok ciddi biçimde olumsuz etkiler” dedi.

Ataklı'nın yazısının “Erdoğan, hazırladığı o karışımı yiyemez” bölümünü tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Erdoğan: Her akşam yatarken manda yoğurdu, medine hurması, kestane balı ve yulaf karışımı yerim, şifa…