Korkusuz yazarı Ataklı’dan Yeni Akit gazetesine: Manşetini görünce gözlerime inanamadım, Allahım sen bunları ıslah et

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Yeni Akit gazetesinin “Fırsatçılık kul hakkıdır” manşetini eleştirdiği bugünkü yazısında, “Allahım sen bunları ıslah et” dedi.

“Akit gazetesinin manşetini görünce gözlerime inanamadım” diyen Ataklı, “Fırsatçılık kul hakkıdır” başlıklı manşetin içeriğiyle örtüşmediğini ifade etti. Ataklı şunları kaydetti:

Tıpkı “İnsanın suç işleme özgürlüğü de vardır” diyen İslamcı yazarın dediği gibi değil mi bu da? Başlığın altını okuyunca durum değişiyor tabii. Orada şu denmiş;

“Zillet iktidarının oluşturduğu ekonomik kriz yaygarasının etkisinde kalan bazı vatandaşlar kirada, gıdada ve malda fahiş kâr elde etmeye çalışıyor, stokçuluk ve karaborsacılık gibi yollara tevessül ediyor. Akit’e konuşan ilahiyatçılar ise İslam ahlakına uymayan yollara tevessül edenleri uyarırken ‘Fahiş kar peşinde koşmak stokçuluk fırsatçılık kul hakkı yemektir’ dedi”

Eğer haber gerçekten buysa gazetenin başlığı “Fırsatçılık kul hakkı yemektir” olmalı. “Fırsatçılık kul hakkıdır” dediğinizde bu fırsatçılık, stokçuluk, karaborsacılık yapanlar için bir hak gibi anlaşılır. Bu arada herhalde dikkatinizi çekmiştir. Sarayın bu gazetesine göre de ekonomik kriz falan yok. Bunların hepsi muhalefetin uydurması. Allahım sen bunları ıslah et.

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