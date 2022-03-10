Korkusuz yazarı Ataklı: Ahmet Hakan’ın neden bu kadar öfkeli olduğunu fark ettim, meğer Atatürk sahneleri rahatsız etmiş

Korkusuz yazarı Can Ataklı, yeni Netflix dizisi Pera Palas’ı ve başrol oyuncusu Hazal Kaya’yı eleştiren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’la ilgili olarak, “Neden bu kadar öfkeli olduğunu fark ettim. Meğer Atatürk sahneleri rahatsız etmiş” dedi.

Ataklı, söz konusu diziyi şöyle eleştirdi:

“Senaryo biraz zayıf, bugünün ‘fırlama’ bir genç kızının 1919 İstanbulundaki tutum ve davranışları iyi işlenmemiş. Çünkü o “fırlama” günümüz kızı aslında çok zeki ve akıllı, üstelik belli ki yakın tarihi de biliyor, bu nedenle 100 yıl geri gittiğinde ilk şaşkınlığını üzerinden çabuk atması ve çok daha hızlı adapte olması gerekirdi. Tabii senaryo ilk 4 bölümde biraz dağınık gibi olsa da sanıyorum diğer bölümlerde bunu kapatabilirler.”

Ataklı Hakan’ın tepki çeken yazısıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

“Genç bir sinema/dizi oyuncusuna bu kadar ağır yüklenmek olmaz. Ancak karşılıklı cevap atışmaları olunca Ahmet Hakan’ın neden bu kadar öfkeli olduğunu fark ettim. Çünkü Ahmet Hakan sadece Hazal Kaya’nın oyunculuğundan nefret etmemiş, dizinin kendisinden nefret etmiş. Şöyle söylüyor bunu; ‘İlkokul müsamerelerinin bile altında bir havada işlemişler Atatürk’ü. Senaryo saçma, bağlantılar kopuk, mantık hataları gırla… Atatürk’ü öveceğiz diye resmen olayları karikatürize etmişler.’

Eskilerin bir lafı vardır; ‘Şimdi anlaşıldı Vehbi’nin kerrakesi’ diye. Cuk oturur bu yazıya.”

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