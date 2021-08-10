Korkusuz yazarı Ahmet Takan'dan Sedat Peker'e: Çoklu organ yetmezliği yüzünden öldüğü açıklanan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ile ilgili bildiklerinizi açıklar mısınız?

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Covid-19 tedavisi görürken hayatını kaybeden eski AKP milletvekili, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu'nun ölümüne ilişkin "Hastanede fişinin çekildiğini düşünüyorum" açıklamasının ardından Covid- 19 tedavisi görürken ölen eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ilgili de suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker’e seslendi. Takan, Peker'e “Kadir Topbaş ile ilgili bildiklerinizi açıklar mısınız?” dedi.

Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"'Faili meçhul'un tanımı değişti, kapsamı oldukça genişledi diye…

Sadece, dış politikada mı?.. Sadece, Rusya’dan alınan S-400’lerde mi? Sadece, Libya’da mı?.. Sadece, Afganistan, Afgan mültecilerde mi?..

Eski danışmanı çıkıyor, ilan edildiği üzere Covid’ten değil de Burhan Kuzu’nun kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia ediyor… Ortalık hâlâ lay lay lom!..

Ankara neyi konuşuyor?

Bakanlar Kurulu’nda gidecekler ile yerlerine gelecekleri…

Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında geçenlerde gerçekleşen bir telefon görüşmesinde sertleşen ses tonlarının nedenlerini…

O zaman bay Peker’den ricamız olsun:

Eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş da vefat etmeden önce bir özel hastanede Covid tedavisi görüyordu. Topbaş’ın ölümünden sonra yapılan açıklamalarda Covid’ten iyileştiği fakat çoklu organ yetmezliği yüzünden öldüğü açıklanmıştı.

Bay Peker?..

Kadir Topbaş ile ilgili bildiklerinizi açıklar mısınız?

Merak etmeyin… Kimseye bir şey olmaz!.. Karanlıkta göz gözü görmüyor…"

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