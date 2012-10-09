Uzay'dan Dünya'ya atlayış iptal edildi

‘Korkusuz Felix’ lakabıyla tanınan Avusturyalı hava dalışçısı Felix Baumgartner'in 37 bin metreden gerçekleştireceği atlayış iptal edildi.

Tarihi atlayış, şiddetli rüzgarların bir türlü dinmemesi nedeniyle bugün için iptal edildi. Tüm hazırlıklarını tamamlayan ve 37 bin metreye çıkacağı kapsüle binen Baumgartner, komuta merkezinden gelen iptal kararıyla kapsülden indi.

Felix Baumgartner, özel tasarım kapsülüyle çıkacacağı yükselikten, yine özel tasarım uzay giysisiyle atlayacak ve ses hızını (1124 km) yaklaşık iki kilometre geçerek, ses duvarını delen ilk insan olmaya çalışacaktı.

Baumgartner'in ekibi, iptal kararından sonra yapılan ilk açıklamada, hava şartlarının yarın da atlayış için elverişli olmayabileceğini belirtti. Korkusuz Felix'in tarihi denemesini ne zaman yapacağı hava şartlarına göre belirlenecek.

İptal kararından henüz 20 dakika önce kapsülde hazırlığını tamamlayan giren Felix, kontrol merkezine "Gitmeye hazırım" mesajını göndermişti. Ancak rüzgar hızının atlayış için belirlenen seviyenin altına inmemesi ve gün içinde yaşanan ertelemeler, iptal kararını getirdi.

Atlayış, TSİ 15.00 da yapılacaktı. Ancak ilk olarak TSİ 16.30'a, ardından TSİ 17.30 ve son olarak TSİ 20.15'e ertelendi. Bu dakikadan sonra geri sayım durduruldu ve hazırlıklar atlayış için tamamlandı. Ancak iki saat sürmesi beklenen balonla 37 bin metreye tırmanış öncesinde, rüzgar hızının dinmemesi, bugünkü denemenin iptal edilmesine neden oldu.

Ses hızını yakalamak istiyor

Tarihi deneme, ABD’nin New Mexico eyaletinde, Roswell’deki hava üssünde başlayacaktı. Baumgartner’in atladığı noktadaki hava boşluğunun etkisiyle, 40 saniyede 1110 km hıza ulaşması amaçlanıyordu.

Daha önce birçok gökdelenden atlayan ve kariyerinde iki binin üzerinde paraşütle atlayış gerçekleştiren Avusturyalı hava dalışçısı, 36.576 bin metreden yapacağı ‘çılgınca’ denemeye hazır olduğunu belirtmişti.

En son açıklamasında kendisini ‘kafesinden çıkmaya hazırlanan bir kaplan gibi hissettiğini’ söyleyen Baumgartner, son bir yıl içinde 20 ve 28 bin metreden iki deneme atlayışı gerçekleştirmişti.

Her türlü riske hazırlıklıydı

Baumgartner’in çıkacağı yükselikte, hava basıncı deniz seviyesindekinin yüzde 2’sinden daha az. Bu noktada, oksijen takviyesi olmadan nefes almak imkansız.

Daha önceden birçok yükseklikten atlayış deneyen sporcu, oksijen yetmezliğinden ve diğer faktörler nedeniyle başarısız olmuş, ya da hayatını kaybetmişti.

Baumgartner, “Eğer bir şeyler ters giderse, bana sadece Tanrı yardım edebilir” dedi. Avusturyalı maceracı, “Eğer şansınız tükenirse, yetenekleriniz etkisiz kalırsa, sadece Tanrı’dan sizi sağ salim yere indirmesini dilemekten başka yapacağınız bir şey yok” ifadesini kullanmıştı.

Sayısız kamera canlı verecekti

Baumgartner'i uzayın sınırına taşıyacak olan kapsülün üzerinde dokuz HD kamera, üç sinematografi kamerası ve üç HD dijital kamera bulunuyordu. Baumgartner, basınç giysisi üzerinde beş küçük

HD kamera taşıyordu. Bu kameralardan en iyi çekimi yapması beklenen üçünden ikisi hava dalışçısının belinde, biri ise göğüs çantasında bulunuyordu.

Baumgartner ve onu taşıyan kapsülü takip edecek helikopter, bir sabit Cineflex HD kamera, içinde de iki tane HD kamera ile çekim yapacaktı. Hava dalışını yerden takip edecek iki optik takip sistemi ise birer tane HD P2 kamera, bir 4K kamera, bir kısa dalga kızılötesi kamera ve bir dijital kamera içeriyordu. Ayrıca, sabitlenmiş ve mobil radyo iletişim sistemlerinin 260 km sinyal alma menziliyle atlayışı takip edecekti.