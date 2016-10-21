'Korkunç palyaço' saldırıları artıyor

Avrupa'nın çeşitli yerlerinde son haftalarda ortaya çıkan ve hızlı biçimde yayılan ‘korkunç palyaço'ların gerçekleştirdikleri saldırılara yenileri ekleniyor. Sokakta rastgele seçtikleri insanları şaka amaçlı korkutmak istiyormuş gibi gözüken korkunç palyaçoların saldırıları hızlı bir artış gösterdi. Ortaya henüz çıkan bu yeni trend, toplumda endişe ve korkuya yol açtı. Özellikle palyaço giyim tarzına konsept olarak uyumlu bir etkinlik olan Cadılar Bayramı'nda (Halloween) saldırıların artmasından endişe duyuluyor. Cadılar Bayramı'na iki haftadan az süre kaldı.

Alman polisi uyarıyor

Alman Polis Sendikası Başkanı Ranier Wendt, sayısı gitgide artan şiddet içerikli saldırılarla ilgili toplumu uyararak “Palyaço saldırılarının Cadılar Bayramı gecesi büyük şehirlere yayılarak çok daha çirkin bir trend hâline gelmesinden korkuyoruz” dedi. Fizikî şiddetin uygulanmadığı vakalarda dahi kurbanların “ölüm korkusuna sürüklendiğini” ifade eden Wendt, “Bu palyaçolar sadece bir avuç aptal değiller, aynı zamanda birer suçlular” diye ekledi. Wendt ayrıca, saldırganlara gerekli hukukî yaptırımları uygulayabilmek adına yargı mensuplarından konuyla ilgili ciddi yasal önlemler almalarını beklediklerini kaydetti.

Çeşitli ülkelerde saldırılar

Sivilleri şiddete maruz bırakan saldırılar iki sene önce ABD'de ortaya çıkmış ve ülkenin dört bir yanında gerçekleşen saldırı vakaları ilgili devlet kurumları tarafından kayıt altına alınmıştı. Trend, kısa süre içinde başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine sıçradı. Gittikçe yaygınlaşan palyaço saldırıları, özellikle son haftalarda Almanya, İsveç, İngiltere, Filipinler ve Rusya’da yapıldı. Çoğu vakada, saldırının düzenlendiği kişiler yaralandı ve polise başvurdu.

Örneğin Perşembe gecesi, Almanya'nın Wesel kentinde bir kadın elinde elektrikli testere bulunan bir palyaço tarafından korkutuldu. Önceki günlerde de Gelsenkirchen'de 33 yaşındaki bir kişi ve benzer bir vakada İsveç'te bir genç birer ‘palyaço saldırgan' tarafından bıçaklanmıştı. Yine Almanya'nın Rostock kentinde ise 19 yaşındaki bir kişi beyzbol sopalı bir saldırgan tarafından dövülerek yaralanırken, İngiltere'de de 17 yaşında bir genç, bir palyaço tarafından kafasına sert bir cisimle vurularak kafası yarılmıştı.

dpa/afp/BÜ/GA