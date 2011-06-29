-KORKUNÇ İHMAL 15 YIL ACI ÇEKTİRDİ SİVAS (A.A) - 29.06.2011 - Sivas'ta bir köy muhtarı, 15 yıl önce ameliyat sonrası kolunda unutulan sargı bezi yüzünden acı dolu günler geçirdi. Ameliyat sırasında tampon olarak kullanılan sargı bezinin ucunun yıllar sonra vücuttan çıkması üzerine, kaynağı anlaşılan ağrılar, yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki bezin alınmasıyla son buldu. Sivas merkeze bağlı Şahbey köyünün muhtarı ve aynı zamanda Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Sururi Tecer (60), yaklaşık 15 yıl önce kent merkezi Taşlıdere mevkisinde trafik kazası geçirdi. Kazada kolu kırılan Tecer, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Bir süre burada tedavi gören Tecer kolundan ameliyat edildi. Koluna platin takılan Sururi Tecer'in acıları dinmek bilmedi. Kolundaki ağrıları devam eden, özellikle kış aylarında acıları artan Tecer, araç kullanmakta da zorlanmaya başladı. Acıları yüzünden zaman zaman iş yapamaz hale gelen Sururi Tecer, bu süre içerisinde yaklaşık 20 kez muayene oldu. Kolundan röntgen de çektirdiğini belirten Tecer, bu süre zarfında doktorların kendisine acısının kolundaki platinden kaynaklandığı, zamanla geçeceğini söylediklerini anlattı. Ancak acısı bir türlü dinmeyen Sururi Tecer'in kolunun ameliyat olduğu bölümünde de iltihap oluştu. Yaklaşık 15 yıl içerisinde dayanılmaz acı çeken Tecer'in geçtiğimiz günlerde ameliyat olduğu kolundan küçük beyaz bir parça deriden dışarı çıktı. Bir bölümü çıkan parçanın ne olduğunu anlamaya çalışan Sururi Tecer, bu parçayı çıkarmaya çalıştığında canı çok yanınca tekrar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvurdu. Tecer, hastanede bir bölümü vücuttan çıkan beyaz bez parçasını doktorlara gösterdi. Sururi Tecer, burada yapılan kontroller sırasında doktorun parçayı birden çekerek çıkarttığını ifade etti. Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki bez parçasıyla birlikte kan ve iltihabın da aktığını kaydeden Tecer, bu sırada büyük acı çektiğini ve kendinden geçtiğini söyledi. Doktorların, çıkan parçanın 15 yıl önce ameliyat sırasında kolunda tampon olarak kullanılan sargı bezi olduğunu ve bu bezin kolunda unutulduğunu söylediğini anlatan Sururi Tecer, yıllarca çektiği acının kaynağını da böylece gördüğünü belirtti. Kolunda ameliyat sırasında sargı bezi unutulmasına ve bu bezin birden çekilerek çıkarılması sonucu acı çekmesine tepki gösteren Tecer, şu anda bezin çıktığı yerin yara olduğunu ve iltihap aktığını söyledi. Kolundan çıkarılan bez parçasını ''ağaç kökü'' gibi tanımlayan Sururi Tecer, sargı bezi kolundan çıkarıldıktan sonra acılarının azaldığını söyledi.