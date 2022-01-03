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Spor

Korkuluk çöktü, taraftarlar oyuncuyu teğet geçti

Washington Football Team, kimsenin ciddi bir yara almadığını duyurdu

03 Ocak 2022 15:25

T24 Dış Haberler

NFL takımlarından Washington Football Team'in maçlarını oynadığı FedEx Field'da bir korkuluğun çökmesinin ardından taraftarlar tünele giden yola, neredeyse Philadelphia Eagles oyun kurucusu Jalen Hurts'ün üzerine düştü. 

Eagles'ın Washington'ı deplasmanda 20-16 geçtiği karşılaşmanın ardından çoğu oyuncu soyunma odalarına giderken ve tarafların büyük bölümü stadyumdan çıkarken, Hurts röportajlar için sahada kaldı.

Hurts, soyunma odasına yönelirken bir grup taraftar elini sıkmak için korkuluğa yüklendi. Korkuluğun devrilmesiyle taraftarlar Hurts'ün önüne düştü.

Hurts, korkuluğun çöktüğünü fark edince bir adım geriye atarak taraftarların altında kalmaktan kurtuldu.

Washington Football Team, kimsenin ciddi bir yara almadığını ve olayı inceleyeceklerini belirtti.

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