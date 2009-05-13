Korkuluğa saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami duvarından atlamaya çalışan 14 yaşındaki Halil İbrahim Tuna'nın koluna korkuluğun demiri saplandı.
Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki evlerinin karşısında bulunan caminin duvarından atlamak isteyen İnegöl Ticaret Sanayi İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Tuna, dengesini kaybetti. Tuna'nın kolu, duvarın üzerindeki korkuluklara saplandı. Tuna’nın çığlıkları üzerine yardıma gelen çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Dakikalarca acı içinde yardım bekleyen Tuna'nın kolu, itfaiye ekiplerinin korkuluk demirini kesmesi sonucu kurtulabildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tuna, kolundaki korkuluk demiriyle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuna’nın kolundaki demir parçası doktor kontrolünde itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.