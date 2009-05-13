T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Korkuluğa saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami duvarından atlamaya çalışan 14 yaşındaki Halil İbrahim Tuna'nın koluna korkuluğun demiri saplandı.

13 Mayıs 2009 03:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cami duvarından atlamaya çalışan 14 yaşındaki Halil İbrahim Tuna'nın koluna korkuluğun demiri saplandı.

Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki evlerinin karşısında bulunan caminin duvarından atlamak isteyen İnegöl Ticaret Sanayi İlköğretim Okulu 8'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Tuna, dengesini kaybetti. Tuna'nın kolu, duvarın üzerindeki korkuluklara saplandı. Tuna’nın çığlıkları üzerine yardıma gelen çevredekiler, durumu itfaiyeye haber verdi. Dakikalarca acı içinde yardım bekleyen Tuna'nın kolu, itfaiye ekiplerinin korkuluk demirini kesmesi sonucu kurtulabildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tuna, kolundaki korkuluk demiriyle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuna’nın kolundaki demir parçası doktor kontrolünde itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24