Korku filmleri zayıflatıyor!

İngiltere'de Westminister Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, korku filmi izlemenin bir kalıp çikolatanın kalorisini yakacak performansa eşdeğer olduğunu ortaya koydu.

Westminister Üniversitesinin araştırması zayıflamaya çalışanlara ilginç bir alternatif sundu.

Araştırma, korku filmi izlemenin ciddi oranlarda kalori kaybına yol açtığını ortaya koyuyor. The Telegraph gazetesinin haberine göre, araştırmada elde edilen bulgular, korku filmlerinin yarattığı gerilim ve heyecan esnasında harcanan kalori, bir kalıp çikolatanın kalorisini yakabilmek için yapılan uzun yürüyüşe eşdeğer olduğunu ortaya koydu. Ortalama 113 kaloriye tekabül eden bu eforun, başrolünü Jack Nicholson'ın oynadığı Stephhen King'in aynı adlı kitabından uyarlanan ‘The Shining' filminde 184 kaloriye kadar yükseldiği belirlendi.

Filmlerin gerilim dozu, kullanılan müziklerin etkisi, harcanan kalori miktarını belirleyen en önemli etken. Nitekim ‘The Shining' filmi kadar yoğun korku sahnesi içermemekle birlikte, ‘Jaws' filminin müzikleriyle öne çıkan sahneleri nedeniyle yaktırdığı kalori miktarı 158.

Westminister Üniversitesinin araştırmasında kullanılan deneklerin biyolojik farklılıkları nedeniyle harcadıkları kalori miktarında ufak tefek farklılıklar olmakla beraber, net bir ortalama değerler çıtası oluşturulabildiği belirtildi.

Dr Richard Mckanzie, film sırasında ürkerek sıçramanın, ani refleksler göstermenin kalori kaybında etkili olduğunu, alınan oksijen miktarı ve kalp ritminin belirleyici olduğunu kaydetti.

Araştırmada kullanılan korku filmleri ve kalori kaybı değerleriyse şu şekilde sıralanıyor:

1. The Shinig – 184 kalori

2. Jaws – 161 kalori

3. The Exorcist – 158 kalori

4. Alien – 152 kalori

5. Saw – 133 kalori

6. A Nightmare On Elm Street – 118 kalori

7. Paranormal Activity – 111 kalori

8. The Balir Witch Project – 105 kalori

9. The Texas Chain Saw Massacre – 157 kalori

10. Rec – 101 kalori (Deutsche Welle Türkçe)