'Korku Endeksi' yüzde 29 yükseldi; Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor

T24 Haber Merkezi

Türk Lirası değer kaybetmeye devam ederken; piyasalardaki korkunun derecesini ölçen VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange ‘CBOE' Volatility Index) de son gelişmeler sonrasında pazartesi günü geçen haftanın kapanışına göre yüzde 29 yükselerek 14.57 seviyesine geldi. Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki ‘önlenemeyen’ değer kaybıyla birlikte konuşulmaya başlanan banka krizinden ve dolardaki yükselişin baskısı altındaki gelişmekte olan piyasaların da TL'deki düşüşten etkilenme ihtimalinden dolayı endeks, son dönemlerin en büyük yükselişini yaşadı.

Araştırmalara göre, VIX Endeksi'nin %30’un üzerinde olması yatırımcıların risk algısının arttığını ve ekonominin gidişatından korktuklarını gösterirken, endeksin değerinin %20’nin altına olması piyasalarda volatilitenin düştüğünü, yatırımcıların risk algısının azaldığını ve ekonominin gidişatından korkmadıklarını gösterir. Bu sebeple VIX, 'Korku Endeksi' olarak kabul edilir.

Perşembe günü 10,85 seviyesinde olan VIX Endeksi, liradaki dalgalanmanın başlamasıyla birlikte yukarı doğru bir artış gösterdi. Perşembe gününden bu yana %34 yükselen endeks, 14,57 seviyesine gelerek son ayların en yüksek seviyesini gördü.

"Piyasalar tehdit altında"

Ekonomistler, TL'de devam eden düşüşün Türk ekonomisini resesyona doğru ittiğini ve bir bankacılık krizinin tetiklenebileceği uyarısında bulundu. Asya borsalarının da haftaya düşüşle başlamasıyla (Japonya %2, Hong Kong % 1.5, Şangay %0.3, Sidney %0.4 ve Tayvan %2.1) Türk Lirası’ndaki düşüşün yatırımcıları ABD Doları, İsviçre Frankı ve Japon Yeni gibi güvenli para birimlerine yöneltmesiyle birlikte Euro’nun da son bir yılın en düşük düzeylerinden birini gördüğü belirtildi.

Krizin bulaşma riskinin Türkiye’ye borç veren İspanyol, İtalyan ve Fransız bankalarını merkezine aldığını ve aynı zamanda da Arjantin ile Güney Afrika için de kaygı yarattığına dikkat çeken ekonomistler, gelişmekte olan piyasaların büyük tehdit altında olduğunu, Euro bölgesinin ise etkilenebileceğini söyledi.

VIX Endeksi nedir?

VIX Endeksi, (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) piyasalardaki korkunun derecesini ölçen bir endekstir. Endeks, 1993 yılında CBOE(Chicago Board Of Trade) tarafından oluşturulmuş, başta Amerika'da ve dünyada takip edilen önemli göstergelerden biri olmuştur. S&P hisse opsiyon fiyatlarını kullanan VIX, opsiyon fiyatlarının piyasa volatilitesi ile ilişkisinden yola çıkarak piyasanın beklenen volatilitesini belirler.

VIX endeks değeri yüzde 30’dan yüksek olduğunda oynaklık yüksek ve yatırımcıların gelecek korkusu fazla demektir. VIX endeks değeri yüzde 20’nin altındaysa piyasalarda volatilite düşük ve yatırımcıların geleceğe bakışı korkusuz anlamına gelir. VIX, S&P 500 endeksi için düzenlenen opsiyonlardan; vadesine 1 hafta kalan ve vadesi en fazla 2 ay olan opsiyonların fiyatlarından volatilite beklentisi ölçülerek belirlenir