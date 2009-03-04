Korkmaz Alemdar, dekanlıktan istifa etti!

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, görevinden istifa etti.



Alemdar, yaptığı açıklamada, "görevinden ayrılmak istediğini, hazırladığı istifa dilekçesini bugün Rektörlüğe sunacağını" bildirdi. Alemdar, aynı fakültede öğretim üyesi olarak görevini sürdüreceğini belirtti.



İletişim Fakültesinde dekanlık görevini iki dönemdir yürüten Alemdar, bu göreve ilk olarak 2004 yılında getirilmişti. Alemdar, 15 Kasım 2007'de 3 yıllığına yeniden aynı göreve atanmıştı.



Korkmaz Alemdar, dekanlığı döneminde "Rüzgarlı Sokak Belgeseli" yapımını gerçekleştirdi ve İletişim Fakültesinin 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iletişim ve medya dünyasıyla ilgili 20 ayrı kitap yayımladı.

