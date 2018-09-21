Korkmaz: "Sivasspor maçını kazanırsak her şey daha iyi olacak"

İsmail ÖRS / ANTALYA, (DHA)

Bülent Korkmaz, Demir Grup Sivasspor maçını kazanmaları halinde her şeyin daha iyi olacağını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig\'in 6\'ncı haftasında pazar günü saat 19.00\'da evinde karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Korkmaz, geçen hafta Medipol Başakşehir maçı sonrası \"Bizim rakibimiz Başakşehir değil, rakibimiz Sivasspor\" açıklamasını hatırlattı ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi. Korkmaz, “Rakibimiz öne koşularda ligde birinci, geriye koşularda sonuncu sırada. Avantaj ve dejavantajları değerlendirmeye çalışacağız\" dedi.

\"REKABET ORTAMINI SAĞLAYAMADIK\"

Geçen yıl oynayan oyunculardan farklı nedenlerden dolayı tam verim alamadıklarını ve istedikleri rekabet ortamının henüz oluşmadığını ifade eden Korkmaz, yeni transferler de uyum sürecini tamamladıktan sonra daha iyi bir takım olacaklarını belirtti. Korkmaz, “Charles ve William\'dan sakatlıkları nedeniyle milli takım arasına kadar faydalanamayacağız. Yeni transferleri hazırlamak zaman alıyor. Nazım Sangare son maçta hastalandı ve dün takımla idmanlara başladı. Rekabet ortamını sağlayamadık. Talihsiz ve zor günleri puan olarak iyi atlattık. Sivasspor maçını kazanırsak her şey daha iyi olacak\" diye konuştu.

\"BİZ BİR TAKIMIZ\"

Oyuncuların antrenman ve profesyonelliğinden memnun olduğunu belirten Korkmaz, “Zor süreçte bile oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Kişi olarak bakmıyorum. Biz bir takımız. Yenilen golde benden başlayarak tüm takımın hatası var. Kazanınca da hepimizin doğruları. Bu zor süreçte iyi puan topladık. Benim takımlarım genelde az gol yer\" dedi.

Maça hazırlanırken en iyi kadroyu oluşturmaya çalıştıklarını söyleyen Korkmaz, “Ben birçok takımda birçok genç oyuncu oynattım. Işık gördüğüm oyuncuları oynatıyorum. Onlar buranın kalıcı değerleri. Biz uzun süre kalıcı olacakmış gibi çalışıp genç oyuncuları kazanmak istiyoruz\" diye konuştu.

Kaleci Boffin\'in performansı hakkında da değerlendirmede bulunan Korkmaz, “Herkes gibi o da çalışıyor. İyi oynadığı maçlar da var. Kaybettiğimizde herkes gibi o da üzülüyor\" dedi.

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