Korkma, konuş Gül!

Cumhurbaşkanı Gül, kabul ettiği Hakkarili sivil toplum temsilcilerine Kürt sorununun diyalogla çözüleceğini söyledi ama ekledi: Burada söyleyemeyeceğim şeyler de düşünüyorum, sizin de var biliyorum, bu süreç işi...



Önceki gün Köşk’te Hakkarili bir sivil toplum heyetini kabul eden Gül’le konukları arasında ilginç bir diyalog gerçekleşti. Gül, Kürt sorununa dikkat çeken heyete “Düne kadar bu sorunun adı yoktu. Bugün biz de biliyoruz” dedi. Gül Kürt sorununun çözümü için diyalog yolu açılmasını isteyenlere “Çözüm için burada söyleyemeyeceğim şeyleri de düşünüyorum. Bu sorunun çözümü süreç işi” yanıtını verdi. Görüştüğü heyete “Hatta sizin de bana söylemek isteyip söyleyemediğiniz şeyleri biliyorum ve size katılıyorum. Çözüm için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerekir, diyalog ve iyi niyet gerekir” diye konuştu



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakkâri heyetini kabulünde, Kürt sorununun çözümü konusunda, “Burada söyleyemeyeceğim şeyleri de düşünüyorum. Hatta sizin de bana söylemek isteyip, söylemediğiniz şeyleri biliyorum ve size katılıyorum. Bu sorunun çözümü süreç işidir” dedi.



KÜRT SORUNU KONUŞULDU



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, önceki gün Hakkâri’den gelen sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve AKP’nin Hakkâri Milletvekilleri ile görüştü. Edinilen bilgiye göre, bu görüşmede Hakkâri’nin çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri bir yandan bölgelerinin sorunlarını iletirken, bir yandan da Kürt sorununa dikkat çektiler. Bu temsilciler, Cumhurbaşkanı Gül’e Kürt sorununun çözümü için diyalog yolunu açmasını ve özellikle DTP’lilerle görüşülmesini istediler. Hakkârililer, “Bu sorun Kürt sorunudur ve adının konulması gerek” görüşlerini ilettiler.



DİYALOG VE İYİ NİYET



Bu sözlere karşılık Gül’ün, “Düne kadar adı yoktu. Bugün biz de biliyoruz. Çözülmesi gerekir. Bu da ülkenin demokratikleşmesiyle olur. Demokrasi gelişecektir. Burada söyleyemeyeceğim şeyleri de düşünüyorum. Hatta sizin de bana söylemek isteyip, söylemediğiniz şeyleri biliyorum ve size katılıyorum. Bu sorunun çözümü süreç işidir. Bu sorunun çözülmesi için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerekir. Diyalogla ve iyi niyetle çözülmesi gerekir” dediği öğrenildi.



ERDOĞAN’I SAVUNDU



Bu arada Gül, Başbakan Erdoğan’ın Hakkâri’de kullandığı “Ya sev ya terk et” biçiminde özetlenen “tek bayrak, tek millet, tek devlet istemeyenler gitsin” şeklindeki sözlerini de anımsattı. Gül , “O sözü o anlamda söylemiş olamaz. 30 yıllık arkadaşım. Öyle bir kasti olamaz. Siyaseten söylenmiş bir söz. Bu amaçlanmıyor” dedi.



“DTP’Yİ MUHATAP ALIN”



Hakkâri’den gelen heyet, Kürt sorununun çözümü konusunda DTP’lilerin muhatap alınması gerektiğini ifade ederken, Gül’ün Erdoğan’ın DTP Genel Başkanı Ahmet Türk’ün elini sıkmaması konusunda da, “Televizyondan gördüm. Öyle Başbakan ve Ahmet Türk birbirlerine sırtlarını dönmemişlerdi, konuşuyorlardı” dedi. Gül’ün, AKP’nin bölge milletvekilleriyle, DTP milletvekillerinin bir yemekte bir araya gelme olayını da anımsatarak, niye olmadığını sorduğu öğrenildi. Bu arada, Başbakan Erdoğan’ın geçtiğimiz 23 Nisan’da Ahmet Türk’ün “elini sıkmaması” olayıyla ilgili olarak da, bilerek olmadığı, Türk’ü görmediğini söylediği ifade edildi.



GÜL GEYLANİ’Yİ SORDU



Cumhurbaşkanı Gül’ün, gelen heyete bu görüşmeye DTP Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’nin neden gelmediğini birkaç kez sorduğu da belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri DTP Hakkâri Milletvekili Hamit Geylani’yi de arayarak toplantıya davet etti. Ancak Geylani kendisine çok geç saatte haber verildiği ve iptal edilemeyecek programları olduğu için görüşmeye katılamayacağını bildirdi. Geylani, bu konuyla ilgili olarak, “Cumhurbaşkanına sadece Hakkâri ve Kürt sorunu değil, bu sorunlar ülke genelini kapsadığı için bütün ülkenin sorunlarını kapsayacak bir dosyayla gitmek istedim. Onun için bu toplantıya katılmadım” dedi.



