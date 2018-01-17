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Sağlık

Korkarak girdiği böbrek nakli ameliyatından sağlık bularak çıktı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de Ayten Kolancı (57), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde gerçekleşen böbrek nakliyle sağlığına kavuştu

17 Ocak 2018 13:57

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de Ayten Kolancı (57), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi’nde gerçekleşen böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.
Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşayan evli Ayten Kolancı, dört yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Son iki yıldır diyalize giren Ayten Kolancı, bir yıl önce ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi\'ne organ nakli için başvurdu. Geçen 13 Ocak\'ta Bursa\'nın Yalova ilçesi Devlet Hastanesi\'nde beyin kanaması sonucu tedavi gören Arzu Taşçı\'nın beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi organlarını bağışlama kararı aldı.
Ayten Kolancı\'ya böbrek nakli için müjdeli haber geldi. Organ Nakil Merkezi\'ne gelen Kolancı,  böbrek nakli ameliyatına girmekte tereddüt etti. Organ Nakil Merkezi yetkililerin görüştüğü ve ikna ettiği Ayten Kolancı, 3 saatlik operasyonla böbrek nakli yapıldı.
Ayten Kolancı\'nın böbrek yetmezliği nedeninin, hipertansiyona bağlı böbrek hasarı olduğunu belirten Doç. Dr. Cabir Alan, şöyle konuştu:
\"Hipertansiyon eğer kontrol altına alınmazsa, gözde, kalpte ve böbreklerde hasara sebebiyet verir. Ayten hanım, bir yıl önce merkezimize kayıt oldu. Bursa Yalova\'da 27 yaşındaki bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Bu hastanın yakınları acılı olmasına rağmen büyük bir özveride bulunarak organlarını bağışladı. Merkez olarak sıra bizde olduğu için Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan listede beş hasta içinde doku ve kan grubu uyumu olan Ayten hanıma böbrek nakli yapıldı. Ameliyat 3 saat sürdü.\"
\'KORKTUĞUM GİBİ OLMADI\'
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi ekibine kendisini yeniden sağlığa kavuşturdukları için teşekkür eden Ayten Kolancı, \"Allah\'ıma şükürler olsun sağlığıma kavuştum. İnşallah daha da iyi olacağım. Ameliyata girmeden önce çok korktum ve stres oldum. Korktuğum gibi olmadı. Buradan diğer hastalara sesleniyorum. Korkmalarını gerektirecek bir sebep yok\" dedi.

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