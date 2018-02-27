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Dünya

Korint Kanalı toprak kayması nedeniyle 15 gün kapalı kalacak

Io Chokona / Atina, 27 Şubat (DHA) - Yunanistan’da son günlerde yaşanan sellerden, Adriyatik Denizi ile Ege Denizi arasında kısa yol olarak kullanılan Korint Kanalı da etkilendi

27 Şubat 2018 16:17

Io Chokona / Atina, 27 Şubat (DHA) - Yunanistan’da son günlerde yaşanan sellerden, Adriyatik Denizi ile Ege Denizi arasında kısa yol olarak kullanılan Korint Kanalı da etkilendi.
Şiddetli yağmur nedeniyle çeredeki tepelerden kopan toprak ve kaya parçaları Korint Kanalı’na düşmeye başlayınca ilgililer gemilerin geçmesini yasakladılar. Olaydan yalnız maddi hasar oluştuğu, kanalın eski haline gelmesi için yaklaşık 15 günlük bir çalışma yapılacağı açıklandı. Sahil Güvenlik, bu süre boyunca gemilerin güney ve batı Peloponez’den geçmeleri gerekeceğini bildirdi.

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