Korgeneral Haspişiren 'vatanımız için ölmeye hazırız' dedi, kriz geçirip öldü

Emekli Korgeneral Çetin Haspişiren, Balyoz davasından beraat ettiği için ‘geçmiş olsun’a gittiği emekli Tuğgeneral Ali Aydın’ın evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, emekli Korgeneral Çetin Haspişiren’in son anını şöyle anlattı:

“Ayağa kalktı. Esas duruşa geçti. ‘Bu ordu milletin ordusudur vatanımız için ölmeye hazırız. Ben de ölmeye hazırım. Mustafa Kemal’in askeriyim’ dedi. Selam verdi. Oturdu, kalp krizi geçirdi.”

Toygun Atilla ve Seyit Erçiçek’in Hürriyet’teki haberine göre, emekli Tuğgeneral Ali Aydın’ın Beşiktaş’taki evinde önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Korgeneral Çetin Haspişiren için dün 1’inci Ordu Komutanlığı’nın yanındaki Selimiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Çetin Haspişiren’in eşi Süheyla, oğulları Ege ve Fırat Haspişiren’in yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Servet Yörük, eski Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Rasim Betir, emekli Orgeneral Edip Başer, emekli Tuğgeneral Ali Aydın ve çok sayıda askeri erkân ve yakını katıldı.

Emekli Tuğgeneral Ali Aydın, “Ölüme imrenilmez ama ölümü imrenilecek bir ölüm. Mekânı cennet olsun, Allah herkese öyle bir ölüm nasip etsin” dedi.

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